Зеленая ветка метро Киева возобновила движение в "желтую" тревогу

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве возобновили движение поездов на наземном участке зеленой ветки метро во время желтого уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Перед началом пассажирских перевозок пробные поезда совершили проезд в обоих направлениях. С сегодняшнего дня поезда "зеленой" линии во время тревоги курсируют: при желтом уровне угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра;

перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра; в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается. Во время красного уровня поезда будут курсировать на участках: "Сырец" - "Выдубичи";

"Осокорки" - "Красный Хутор".