"Зелена" енергетика в Україні повинна мати повну фінансову підтримку, - "Укренерго"

"Мета полягає у пошуку фінансових джерел на підтримку існуючих ППА-договорів про купівлю електроенергії (з ВДЕ, - ред.) і для того, щоб покрити компенсацію підприємствам ВДЕ. В тому числі через тариф за передачу", - сказав Кудрицький.

Він підкреслив, що протягом останніх трьох років регулювання тарифу на передачу з боку Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не включало повної компенсації виплат підприємствам ВДЕ. Зокрема, в тарифі закладався дефіцит 20% коштів, які за законодавством мали б погашатися з держбюджету.

"Ми використовуємо надходження від зелених облігацій для того, щоб хоча б частково покрити заборгованість за компенсацію з ВДЕ. Але ми розуміємо, на скільки складно вирішити цю ситуацію і її потрібно обов’язково належно відрегулювати", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" ініціює підвищення на 2023 рік тарифу на передачу електроенергії щодо чинного на 84% - до 636,17 грн/МВт-год та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% - до 207,63 грн/МВт-год.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.