"Зеленая" энергетика в Украине должна обладать полной финансовой поддержкой, - "Укрэнерго"

"Цель состоит в поиске финансовых источников в поддержку существующих ППА-договоров о покупке электроэнергии (из ВИЭ, - ред.) и для того, чтобы покрыть компенсацию предприятиям ВИЭ. В том числе через тариф за передачу", – сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что за последние три года регулирование тарифа на передачу со стороны Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не включало полной компенсации выплат предприятиям ВИЭ. В частности, в тарифе закладывался дефицит 20% средств, которые по законодательству должны погашаться из госбюджета.

"Мы используем поступления от зеленых облигаций для того, чтобы хотя бы частично покрыть задолженность за компенсацию по ВИЭ. Но мы понимаем, насколько сложно решить эту ситуацию и ее нужно обязательно должным образом отрегулировать", - отметил Кудрицкий.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" инициирует повышение на 2023 год тарифа на передачу электроэнергии по действующему на 84% - до 636,17 грн/МВт-ч и тарифу на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на 234% - до 207, 63 грн/МВт-час.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.