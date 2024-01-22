"Зелена" енергетика в Україні недофінансовується найбільше, - експерт

"Ті кроки, які були зроблені для оздоровлення галузі ВДЕ, дозволили лише призупинити накопичення боргів від Енергоатому. Енергоатом навіть почав розраховуватись за боргами. Але з урахуванням взаємних боргів між суб'єктами ринку борг перед зеленою енергетикою не зменшується", - сказав Трохимець.

За його словами, винятково високі розрахунки були лише в грудні 2023 року, але загальна ситуація залишається напруженою та може мати дуже негативні наслідки.

"Кабміну точно варто було б повернутись до розгляду рішення про залучення грошей Енергоатомом під державні гарантії, бо наразі просвіту не видно", - підкреслив експерт.

Він додав, що жоден з інших видів генерації електроенергії в Україні не має такого низького рівня розрахунків, як підприємства зеленої енергетики - близько 55%

"І це при тому, що зі всіх сторін лунають заклики до переходу на зелену енергетику... А якщо запитати когось із представників влади про майбутнє енергетики - то у відповіді там точно будуть три букви - ВДЕ", - сказав Трохимець.

Він повідомив, що сьогодні рівень боргу перед підприємствами ВДЕ наближається до 40 млрд грн, і ситуація навряд чи покращиться у 2024 році через встановлення дефіцитного тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго", яке має оплачувати послугу зі збільшення частки зеленої генерації.

Водночас покращити ситуацію, на думку Трохимця, можуть кошти від ЄБРР у розмірі 150 млн євро, які надійшли нещодавно "Укренерго".

"Сподіваюсь, що більшість коштів буде спрямовано на вирішення вже ганебних заборгованостей сектору. Але це крапля в борговому морі української енергетики", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає не більше 55%.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі.