"Зеленая" энергетика в Украине недофинансируется больше всего, - эксперт

"Те шаги, которые были предприняты для оздоровления отрасли ВИЭ, позволили лишь приостановить накопление долгов от Энергоатома. Энергоатом даже начал рассчитываться по долгам. Но с учетом взаимных долгов между субъектами рынка долг перед зеленой энергетикой не уменьшается", - сказал Трофимец.

По его словам, исключительно высокие расчеты были только в декабре 2023 года, но общая ситуация остается напряженной и может иметь очень негативные последствия.

"Кабмину точно следовало бы вернуться к рассмотрению решения о привлечении денег Энергоатомом под государственные гарантии, потому что пока просвещение не видно", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ни один из других видов генерации электроэнергии в Украине не имеет такого низкого уровня расчетов, как предприятия зеленой энергетики – около 55%.

"И это при том, что со всех сторон раздаются призывы к переходу на зеленую энергетику... А если спросить кого-то из представителей власти о будущем энергетики – то в ответе там точно будут три буквы – ВСЭ", – сказал Трофимец.

Он сообщил, что сегодня уровень долга перед предприятиями ВИЭ приближается к 40 млрд грн, и ситуация вряд ли улучшится в 2024 году из-за установления дефицитного тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго", которое должно оплачивать услугу по увеличению доли зеленого поколения.

В то же время, улучшить ситуацию, по мнению Трофимца, могут средства от ЕБРР в размере 150 млн евро, которые поступили недавно "Укрэнерго".

"Надеюсь, что большинство средств будут направлены на решение уже позорных задолженностей сектора. Но это капля в долговом море украинской энергетики", - подытожил адвокат.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет не более 55%.

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, долги формируются искусственно, и это сдерживает развитие отрасли.