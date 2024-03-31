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"Зелена" енергетика рятує Одеську область від масових відключень, - інвестори

Неділя 31 березня 2024 20:49
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"Зелена" енергетика рятує Одеську область від масових відключень, - інвестори Фото: "зелена" енергетика рятує Одещину від масових відключень (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

"Зелена" енергетика України при її подальшому розвитку може ефективно замінювати енергетичні потужності, які були знищені чи пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Української вітроенергетичної асоціації.

"Вітрові та сонячні електростанції в умовах значних проблем з обстрілами ТЕС та ГЕС подекуди досить ефективно замінюють втрачені потужності та підтримують енергозабезпечення різних регіонів України", - повідомляє асоціаціям.

Як зазначають учасники ринку, суттєво допомагає не застосовувати відключення відновлювана енергетика для міста Одеса та Одеського району.

"Саме в Одеській області та поруч з нею розташована велика потужність вітроенергетичних об’єктів, котрі побудували компанії як з українським так і іноземним капіталом", - уточнили в асоціації.

В УВЕА зазначають, що ця ситуація якнайкраще демонструє потребу для держави робити все, щоб розвивати розподілену зелену генерацію, яку ворогу знищити буде набагато складніше.

УВЕА наполягає на подальшій підтримці інвесторів у відновлювану енергетику з боку держави, оскільки цей напрям може забезпечити дуже швидке та ефективніше відтворення втрачених через обстріли енергетичних потужностей.

"Відновлення та ремонт ГЕС і ТЕС займає значно більше часу та коштів. Та навіть після цього такі об’єкти залишатимуться під ризиком концентрованого обстрілів і повторного швидкого знищення чи пошкодження на дуже тривалий період", - резюмували інвестори.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

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