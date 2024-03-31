ua en ru
Вс, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зеленая" энергетика спасает Одесскую область от массовых отключений, - инвесторы

Воскресенье 31 марта 2024 20:49
UA EN RU
"Зеленая" энергетика спасает Одесскую область от массовых отключений, - инвесторы Фото: "зеленая" энергетика спасает Одесщину от массовых отключений (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

"Зеленая" энергетика Украины при ее дальнейшем развитии может эффективно заменять энергетические мощности, уничтоженные или поврежденные в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Ветровые и солнечные электростанции в условиях значительных проблем с обстрелами ТЭС и ГЭС иногда достаточно эффективно заменяют утраченные мощности и поддерживают энергообеспечение разных регионов Украины", - сообщает ассоциациям.

Как отмечают участники рынка, существенно помогает не применять отключение возобновляемой энергии для города Одесса и Одесского района.

"Именно в Одесской области и рядом с ней расположена большая мощность ветроэнергетических объектов, которые построили компании как с украинским, так и иностранным капиталом", - уточнили в ассоциации.

В УВЕА отмечают, что эта ситуация лучше демонстрирует потребность для государства делать все, чтобы развивать распределенную зеленую генерацию, которую врагу уничтожить будет гораздо сложнее.

УВЕА настаивает на дальнейшей поддержке инвесторов в возобновляемой энергетике со стороны государства, поскольку это направление может обеспечить очень быстрое и эффективное воспроизводство утраченных из-за обстрелов энергетических мощностей.

"Восстановление и ремонт ГЭС и ТЭС занимает значительно больше времени и средств. И даже после этого такие объекты будут оставаться под риском концентрированного обстрела и повторного быстрого уничтожения или повреждения на очень продолжительный период", - резюмировали инвесторы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Более 70% - на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024
Более 70% - на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России