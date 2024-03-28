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"Зелена" енергетика допомагає уникнути відключень світла в Одеській області, - ДТЕК

Четвер 28 березня 2024 16:26
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"Зелена" енергетика допомагає уникнути відключень світла в Одеській області, - ДТЕК Фото: "зелена" енергетика допомагає уникнути відключень світла в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Завдяки "зеленій" енергетиці наразі в Одесі та в Одеському районі не застосовуються стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Уникнути відключень нам допомагає й зелена генерація – вітрові та сонячні електростанції, котрі забезпечують додаткову потужність. Проте, ремонтні роботи на енергообʼєктах "Укренерго" тривають і мережеві обмеження все ще є", - заявив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Водночас він додав, що у разі збільшення споживання на Одещині можливо доведеться застосувати обмеження.

Щоб цьому запобігти в ДТЕК закликали споживати електроенергію ощадливо: не вмикати одночасно енергоємні прилади в розетку, а користуватися ними по черзі та за змоги перенести роботу енергоємної техніки на нічний час.

Для покращення ситуації з енергозабезпеченням ДТЕК постійно співпрацює з місцевими та обласними органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни ДТЕК побудував нову Тилігульську ВЕС на півдні України всього в 100 км від лінії фронту.

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