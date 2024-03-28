"Зеленая" энергетика помогает избежать отключений света в Одесской области, - ДТЭК
Благодаря "зеленой" энергетике в Одессе и в Одесском районе не применяются стабилизационные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
"Избежать отключений нам помогает и зеленая генерация - ветровые и солнечные электростанции, которые обеспечивают дополнительную мощность. Однако ремонтные работы на энергообъектах "Укрэнерго" продолжаются и сетевые ограничения все еще есть", - заявил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.
В то же время он добавил, что в случае увеличения потребления в Одесской области, возможно, придется применить ограничения.
Чтобы этого предотвратить в ДТЭК призывали потреблять электроэнергию бережливо: не включать одновременно энергоемкие приборы в розетку, а пользоваться ими поочередно и перенести работу энергоемкой техники на ночное время.
Для улучшения ситуации с энергообеспечением ДТЭК постоянно сотрудничает с местными и областными органами местного самоуправления.
Напомним, во время полномасштабной войны ДТЭК построил новую Тилигульскую ВЭС на юге Украины всего в 100 км от линии фронта.
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