"Зеленая" энергетика помогает избежать отключений света в Одесской области, - ДТЭК

Благодаря "зеленой" энергетике в Одессе и в Одесском районе не применяются стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Избежать отключений нам помогает и зеленая генерация - ветровые и солнечные электростанции, которые обеспечивают дополнительную мощность. Однако ремонтные работы на энергообъектах "Укрэнерго" продолжаются и сетевые ограничения все еще есть", - заявил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

В то же время он добавил, что в случае увеличения потребления в Одесской области, возможно, придется применить ограничения.

Чтобы этого предотвратить в ДТЭК призывали потреблять электроэнергию бережливо: не включать одновременно энергоемкие приборы в розетку, а пользоваться ими поочередно и перенести работу энергоемкой техники на ночное время.

Для улучшения ситуации с энергообеспечением ДТЭК постоянно сотрудничает с местными и областными органами местного самоуправления.

Напомним, во время полномасштабной войны ДТЭК построил новую Тилигульскую ВЭС на юге Украины всего в 100 км от линии фронта.