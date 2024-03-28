ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зеленая" энергетика помогает избежать отключений света в Одесской области, - ДТЭК

Четверг 28 марта 2024 16:26
UA EN RU
"Зеленая" энергетика помогает избежать отключений света в Одесской области, - ДТЭК Фото: "зеленая" энергетика помогает избежать отключений света в Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Благодаря "зеленой" энергетике в Одессе и в Одесском районе не применяются стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Избежать отключений нам помогает и зеленая генерация - ветровые и солнечные электростанции, которые обеспечивают дополнительную мощность. Однако ремонтные работы на энергообъектах "Укрэнерго" продолжаются и сетевые ограничения все еще есть", - заявил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

В то же время он добавил, что в случае увеличения потребления в Одесской области, возможно, придется применить ограничения.

Чтобы этого предотвратить в ДТЭК призывали потреблять электроэнергию бережливо: не включать одновременно энергоемкие приборы в розетку, а пользоваться ими поочередно и перенести работу энергоемкой техники на ночное время.

Для улучшения ситуации с энергообеспечением ДТЭК постоянно сотрудничает с местными и областными органами местного самоуправления.

Напомним, во время полномасштабной войны ДТЭК построил новую Тилигульскую ВЭС на юге Украины всего в 100 км от линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Одесса
NEWS
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
У Украины и Польши есть прогресс в разблокировании границы, - Шмыгаль
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы