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Зеков на передовую, а из еды - зерно. Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват)

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Украина, Четверг 27 октября 2022 09:42
Зеков на передовую, а из еды - зерно. Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват) Фото: оккупанты бросают на передовую зеков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское командование бросает завербованных заключенных на передовую, а за ними размещает отряд, расстреливающий дезертиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре оккупант рассказал жене о ситуации на фронте и состоянии российской армии. По его словам, командование для восполнения потерь бросило на передовую заключенных.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Ну их куда-то завели вперед-вперед... А мы здесь сидим как заградотряд. Если кто-нибудь побежит - замочим", - сказал оккупант.

При этом он отметил, что позади них есть еще один отряд, расстреливающий дезертиров. Солдат добавил, что условия жизни на фронте ужасные. Некоторые россияне, не имеющие возможности приобрести еду в магазине, едят зерно.

"Вообще нет еды. У кого денег нет, тот, бл**ь, пшеницу с поля жрет проросшую... Куртку себе нашел... бушлат тот я про***л, когда вышибли... куртку "Роснефть" нашел в крови, но теплая", - сказал оккупант.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще более 300 оккупантов, а всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 69 тысяч своих военных.

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