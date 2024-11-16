Zeit пояснило, чим Шольцу та Путіну була вигідна телефонна розмова

Однією із тем розмови стала війна в Україні. Зокрема, німецький канцлер закликав диктатора нарешті розпочати переговори з метою встановлення "міцного та справедливого миру". Крім того, Шольц засудив агресивну війну Росії проти України та закликав Путіна вивести свої війська.

Як пише Zeit, сам факт того, що між ними відбулася розмова, приносить користь обом лідерам.

У чому користь Шольця

За повідомленнями Москви, Шольц давно просив телефонного дзвінка. Тепер, коли переговори з Путіним нарешті завершено, німецький політик може розпочати передвиборчу кампанію як дбайливий "канцлер миру".

Видання зазначає, що Союз Сари Вагенкхнет (BSW) вже давно заперечує статус Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) як партії миру. Однак тепер Шольц може сказати Вагенкхнет, що поки вона просто базікає, він розмовляє з Путіним.

Також Шольц може подати сигнал Фрідріху Мерцу, що поки Мерц хоче поставити ракети "Таурус", він тим часом уже веде переговори.

У чому вигода Путіна

Незважаючи на всю ситуацію, зауважує Zeit, велику користь із цієї розмови має безпосередньо Путін.

Зокрема, російський диктатор упродовж двох з половиною років торпедував можливі переговори з президентом України Володимиром Зеленським, але водночас його війська продовжували наступати. Він заявляв, що загалом готовий до переговорів, але лише на своїх умовах.

Тепер, як пише Zeit, Путін може подати розмову з Шольцем як доказ своєї готовності до переговорів. Крім того, інші європейські політики також будуть змушені зателефонувати. Перед цим очікуються переговори із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Таким чином, майже через три роки війни Путін все ще не ізольований і врешті-решт домагається припинення вогню на своїх умовах.