В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Эти переговоры были выгодны представителям обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
Одной из тем разговора стала война в Украине. В частности, немецкий канцлер призвал диктатора наконец начать переговоры с целью установления "прочного и справедливого мира". Кроме того, Шольц осудил агрессивную войну России против Украины и призвал Путина вывести свои войска.
Как пишет Zeit, сам факт того, что между ними состоялся разговор, приносит выгоду обеим лидерам.
Согласно сообщениям Москвы, Шольц давно просил телефонного звонка. Теперь, когда переговоры с Путиным наконец завершены, немецкий политик может приступить к предвыборной кампании в качестве заботливого "канцлера мира".
Издание отмечает, что Союз Сары Вагенкхнет (BSW) уже давно оспаривает статус Социал-демократической партии Германии (СДПГ), как партии мира. Однако теперь Шольц может сказать Вагенкхнет, что пока она просто болтает, он разговаривает с Путиным.
Также Шольц может подать сигнал Фридриху Мерцу, что пока Мерц хочет поставить ракеты "Таурус", он тем временем уже ведет переговоры.
Несмотря на всю ситуацию, замечает Zeit, большую пользу из этого разговора извлекает непосредственно Путин.
В частности, российский диктатор на протяжении двух с половиной лет торпедировал возможные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но в то же время его войска продолжали наступать. Он заявлял, что в целом готов к переговорам, но только на своих условиях.
Теперь, как пишет Zeit, Путин может представить разговор с Шольцем, как доказательство своей готовности к переговорам. Кроме того, другие европейские политики тоже будут вынуждены позвонить. Перед этим ожидаются переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Таким образом, спустя почти три года войны Путин все еще не изолирован и в конце концов добивается прекращения огня на своих условиях.
Напомним, сегодня в партии Шольца выступили в защиту его телефонного разговора с Путиным. Генсек СДПГ заявил, что хоть и не имеет содержания переговоров, но он полностью доверяет способности канцлера достигать дипломатических усилий.
Также говоря о возможной организации мирной конференции с участием России, Мирш отметил, что стремление к дипломатическим достижениям имеет важное значения для международной повестки и не связано с предвыборной темой.
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