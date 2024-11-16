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Zeit объяснило, чем Шольцу и Путину был выгоден телефонный разговор

Фото: Олаф Шольц и Владимир Путин (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Эти переговоры были выгодны представителям обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Одной из тем разговора стала война в Украине. В частности, немецкий канцлер призвал диктатора наконец начать переговоры с целью установления "прочного и справедливого мира". Кроме того, Шольц осудил агрессивную войну России против Украины и призвал Путина вывести свои войска.

Как пишет Zeit, сам факт того, что между ними состоялся разговор, приносит выгоду обеим лидерам.

В чем польза Шольца

Согласно сообщениям Москвы, Шольц давно просил телефонного звонка. Теперь, когда переговоры с Путиным наконец завершены, немецкий политик может приступить к предвыборной кампании в качестве заботливого "канцлера мира".

Издание отмечает, что Союз Сары Вагенкхнет (BSW) уже давно оспаривает статус Социал-демократической партии Германии (СДПГ), как партии мира. Однако теперь Шольц может сказать Вагенкхнет, что пока она просто болтает, он разговаривает с Путиным.

Также Шольц может подать сигнал Фридриху Мерцу, что пока Мерц хочет поставить ракеты "Таурус", он тем временем уже ведет переговоры.

В чем выгода Путина

Несмотря на всю ситуацию, замечает Zeit, большую пользу из этого разговора извлекает непосредственно Путин.

В частности, российский диктатор на протяжении двух с половиной лет торпедировал возможные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но в то же время его войска продолжали наступать. Он заявлял, что в целом готов к переговорам, но только на своих условиях.

Теперь, как пишет Zeit, Путин может представить разговор с Шольцем, как доказательство своей готовности к переговорам. Кроме того, другие европейские политики тоже будут вынуждены позвонить. Перед этим ожидаются переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Таким образом, спустя почти три года войны Путин все еще не изолирован и в конце концов добивается прекращения огня на своих условиях.

Напомним, сегодня в партии Шольца выступили в защиту его телефонного разговора с Путиным. Генсек СДПГ заявил, что хоть и не имеет содержания переговоров, но он полностью доверяет способности канцлера достигать дипломатических усилий.

Также говоря о возможной организации мирной конференции с участием России, Мирш отметил, что стремление к дипломатическим достижениям имеет важное значения для международной повестки и не связано с предвыборной темой.

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