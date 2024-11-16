У партії Шольца виступили на захист його розмови з Путіним
Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. У партії СДПН виступили на захист телефонної розмови німецького політика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.
Зокрема, журналіст радіо нагадав, що нещодавно Шольц в ефірі ARD заявив про свої плани найближчим часом зателефонувати Путіну, проте перед цим він уточнив, що має намір проконсультуватися з партнерами, у тому числі зі США.
Коментуючи ситуацію, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш сказав, що хоч і не має детальної інформації про теми переговорів, але повністю довіряє здатності Шольца досягати дипломатичних результатів.
Мірш додав, що нинішній канцлер Німеччини завжди ретельно зважував свої дії та координував їх із міжнародними партнерами.
"Зараз я не знаю змісту переговорів. Але я знаю, що Олаф Шольц протягом багатьох років дуже ретельно зважував, особливо у тісних консультаціях зі своїми партнерами, коли і які дипломатичні можливості відкриються", - заявив він.
Також говорячи про можливу організацію мирної конференції за участю Росії, Мірш зазначив, що прагнення до дипломатичних здобутків має важливе значення для міжнародного порядку і не пов'язане з передвиборчою темою.
"Це питання загрожує глобальній стабільності, і тому важливо прагнути дипломатичних рішень", - додав він.
Крім того, незважаючи на складнощі, з якими стикається Захід в умовах агресії Росії проти України, Мірш наголосив на значущості дипломатичних кроків для пошуку мирного вирішення війни.
Реакція України на дзвінок
Нагадаємо, вчора у пресслужбі Кабміну Німеччини підтвердили переговори Шольца з Путіним. Вони тривали близько години. Під час розмови німецький канцлер засудив агресивну війну Росії проти України і закликав диктатора покласти край тому, що відбувається, і вивести війська.
"Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого і міцного миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки необхідно", - додали в Кабміні.
Ба більше, згідно із заявою німецької сторони, Шольц заздалегідь поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, а також мав зателефонувати йому після переговорів із Путіним.
Зеленський зі свого боку заявив у вечірньому зверненні, що дзвінок канцлера російському диктатору - це скринька Пандори. Президент сказав, що за ним можуть послідувати інші розмови, але "Мінська-3" не буде.
У МЗС України теж розкритикували дзвінок. Спікер відомства Георгій Тихий сказав, що розмова між Шольцем і Путіним не допоможе досягти справедливого миру. Глава Кремля, за його словами, розцінює вмовляння з боку Заходу як слабкість.
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