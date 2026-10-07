"Здобутки президента РФ": Генштаб підбив підсумки втрат Росії до 74-річчя Путіна

Фото: з початку вторгнення Росія втратила понад 1,5 млн окупантів (Getty Images)

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 1 545 950 військових, з них 1690 лише за минулу добу. Генштаб оприлюднив дані в день 74-річчя Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім 1690 військових, за останню добу ворог втратив 1890 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 577 одиниць автомобільної техніки та 51 артилерійську систему. Також знищено 12 наземних робототехнічних комплексів, 8 РСЗВ, 5 одиниць спецтехніки, 4 бойові броньовані машини та 2 засоби ППО. Від початку вторгнення Росія втратила: особового складу - близько 1 545 950 ;

; танків - 12 396 ;

; бойових броньованих машин - 25 498 ;

; артилерійських систем - 50 836 ;

; РСЗВ - 2192 ;

; засобів ППО - 1690 ;

; літаків - 443 ;

; гелікоптерів - 356 ;

; БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 876 ;

; крилатих ракет - 5126 ;

; кораблів і катерів - 35 ;

; підводних човнів - 2 ;

; автомобільної техніки та автоцистерн - 159 128 ;

; спеціальної техніки - 4800 ;

; наземних робототехнічних комплексів - 2878. У Генштабі нагадали, що Путін розв'язав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. На думку військових, з кожним роком диктатор дедалі ближче підводить свою країну до прірви, а себе "до звалища історії".