С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла ориентировочно 1545950 военных, из них 1690 только за минувшие сутки. Генштаб обнародовал данные в день 74-летия Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе напомнили, что Путин развязал величайшую войну в Европе со времен Второй мировой. По мнению военных, с каждым годом диктатор все ближе подводит свою страну к пропасти, а к "свалке истории".

Кроме 1690 военных , за последние сутки враг потерял 1890 беспилотников оперативно-тактического уровня, 577 единиц автомобильной техники и 51 артиллерийскую систему. Также уничтожены 12 наземных робототехнических комплексов, 8 РСЗО, 5 единиц спецтехники, 4 боевых бронированных машин и 2 средства ПВО.

Несмотря на огромные потери Кремль продолжает пополнять армию. Осенью Россия планирует призвать на срочную службу около 120 тысяч человек, а Владимир Зеленский отмечает, что РФ фактически приступила к дополнительной мобилизации.

В то же время, реальные масштабы потерь в России тщательно скрывают. Недавно Судебный департамент при Верховном суде РФ засекретил количество исков о признании людей погибшими и пропавшими без вести, хотя годом ранее их было рекордно 17,5 тысячи.