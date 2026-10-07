"Достижения президента РФ": Генштаб подвел итоги потерь России к 74-летию Путина
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла ориентировочно 1545950 военных, из них 1690 только за минувшие сутки. Генштаб обнародовал данные в день 74-летия Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Кроме 1690 военных, за последние сутки враг потерял 1890 беспилотников оперативно-тактического уровня, 577 единиц автомобильной техники и 51 артиллерийскую систему. Также уничтожены 12 наземных робототехнических комплексов, 8 РСЗО, 5 единиц спецтехники, 4 боевых бронированных машин и 2 средства ПВО.
С начала вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 545 950;
- танков – 12 396;
- боевых бронированных машин – 25 498;
- артиллерийских систем - 50 836;
- РСЗО - 2192;
- средств ПВО- 1690;
- самолетов - 443;
- вертолетов - 356;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 876;
- крылатых ракет - 5126;
- кораблей и катеров - 35;
- подводных лодок - 2;
- автомобильной техники и автоцистерн - 159128;
- специальной техники - 4800;
- наземных робототехнических комплексов - 2878.
В Генштабе напомнили, что Путин развязал величайшую войну в Европе со времен Второй мировой. По мнению военных, с каждым годом диктатор все ближе подводит свою страну к пропасти, а к "свалке истории".
Несмотря на огромные потери Кремль продолжает пополнять армию. Осенью Россия планирует призвать на срочную службу около 120 тысяч человек, а Владимир Зеленский отмечает, что РФ фактически приступила к дополнительной мобилизации.
В то же время, реальные масштабы потерь в России тщательно скрывают. Недавно Судебный департамент при Верховном суде РФ засекретил количество исков о признании людей погибшими и пропавшими без вести, хотя годом ранее их было рекордно 17,5 тысячи.