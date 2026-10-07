ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Достижения президента РФ": Генштаб подвел итоги потерь России к 74-летию Путина

07:31 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
"Достижения президента РФ": Генштаб подвел итоги потерь России к 74-летию Путина Фото: с начала вторжения Россия потеряла более 1,5 млн окупантов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла ориентировочно 1545950 военных, из них 1690 только за минувшие сутки. Генштаб обнародовал данные в день 74-летия Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Кроме 1690 военных, за последние сутки враг потерял 1890 беспилотников оперативно-тактического уровня, 577 единиц автомобильной техники и 51 артиллерийскую систему. Также уничтожены 12 наземных робототехнических комплексов, 8 РСЗО, 5 единиц спецтехники, 4 боевых бронированных машин и 2 средства ПВО.

С начала вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 545 950;
  • танков – 12 396;
  • боевых бронированных машин – 25 498;
  • артиллерийских систем - 50 836;
  • РСЗО - 2192;
  • средств ПВО- 1690;
  • самолетов - 443;
  • вертолетов - 356;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 876;
  • крылатых ракет - 5126;
  • кораблей и катеров - 35;
  • подводных лодок - 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 159128;
  • специальной техники - 4800;
  • наземных робототехнических комплексов - 2878.

В Генштабе напомнили, что Путин развязал величайшую войну в Европе со времен Второй мировой. По мнению военных, с каждым годом диктатор все ближе подводит свою страну к пропасти, а к "свалке истории".

Несмотря на огромные потери Кремль продолжает пополнять армию. Осенью Россия планирует призвать на срочную службу около 120 тысяч человек, а Владимир Зеленский отмечает, что РФ фактически приступила к дополнительной мобилизации.

В то же время, реальные масштабы потерь в России тщательно скрывают. Недавно Судебный департамент при Верховном суде РФ засекретил количество исков о признании людей погибшими и пропавшими без вести, хотя годом ранее их было рекордно 17,5 тысячи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Генштаб ВСУ Российская Федерация Владимир Путин
Новости
Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе
Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья