Здивує контрастами: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Де в Україні 4 вересня можливий дощ

Погоду в більшості областей формуватиме поле дещо підвищеного тиску, тому опадів там не буде. Виняток - північно-західна частина країни, де вдень атмосферний фронт із заходу принесе місцями невеликий дощ.

На висотах над більшою частиною території ще залишається прохолодна повітряна маса. А ось на півдні та південному сході повітря відчутно тепліше, тому й температура там буде вищою.

Фото: погода в Україні 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Хмарність, туман і вітер

Хмарність очікується мінлива. Вночі та вранці у північних, здебільшого західних і центральних областях місцями утримається туман.

Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Яка температура очікується 4 вересня