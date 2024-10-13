ZDF дізналося, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину

Американський президент Джо Байден наступного тижня планує відвідати Німеччину. Але лідер США обмежиться лише зустріччю з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
За даними ЗМІ,
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня.
Зауважимо, що Байден хотів приїхати до Німеччини 10 жовтня і залишитися на кілька днів. Проте незадовго до цього Білий дім скасував поїздку.
Причиною цього став ураган "Мілтон", який на той момент рухався в бік американського штату Флорида. Оскільки були побоювання значних руйнувань, Байден залишився в країні.
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