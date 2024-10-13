ZDF дізналося, чи буде "Рамштайн" під час візиту Байдена в Німеччину

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня.

Зауважимо, що Байден хотів приїхати до Німеччини 10 жовтня і залишитися на кілька днів. Проте незадовго до цього Білий дім скасував поїздку.

Причиною цього став ураган "Мілтон", який на той момент рухався в бік американського штату Флорида. Оскільки були побоювання значних руйнувань, Байден залишився в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.