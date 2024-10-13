ZDF узнало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию

Американский президент Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Но лидер США ограничится лишь встречей с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
По данным СМИ,
Напомним, сегодня стало известно, что президент США Джо Байден хочет наверстать свой визит в Германию на следующей неделе.
Заметим, Байден хотел приехать в Германию 10 октября и остаться на несколько дней. Однако незадолго до этого Белый дом отменил поездку.
Причиной тому стал ураган "Милтон", который на тот момент двигался в сторону американского штата Флорида. Поскольку были опасения значительных разрушений, Байден остался в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.