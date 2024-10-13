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ZDF узнало, будет ли "Рамштайн" во время визита Байдена в Германию

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Но лидер США ограничится лишь встречей с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

По данным СМИ,

Напомним, сегодня стало известно, что президент США Джо Байден хочет наверстать свой визит в Германию на следующей неделе.

Заметим, Байден хотел приехать в Германию 10 октября и остаться на несколько дней. Однако незадолго до этого Белый дом отменил поездку.

Причиной тому стал ураган "Милтон", который на тот момент двигался в сторону американского штата Флорида. Поскольку были опасения значительных разрушений, Байден остался в стране.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВстреча Рамштайн