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"Здесь проявилась темная сторона человечества". Президенты стран Балтии и Польши посетили Бородянку

Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (twitter.com/GitanasNaused)
Автор: Валерия Полищук

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс в рамках своего визита в Украину посетили Бородянку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Литвы Гинатаса Науседы в Twitter.

"Сегодня посетил Бородянку. Именно здесь проявилась темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными", - написал он.

Науседа подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности на международном уровне.

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина заслуживает масштабных усилий по восстановлению, подобно плану Маршалла.

"Ирпень, Бородянка несут на себе свежие шрамы российского разрушения. Искривленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает масштабных усилий по восстановлению, подобно плану Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Время планировать - сейчас", - написал он в Twitter.

Фото: визит президентов стран Балтии и Польши в Бородянку (twitter.com/GitanasNaused)

Ранее сообщалось, что президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием".

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