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"Тут проявилася темна сторона людства". Президенти країн Балтії та Польщі відвідали Бородянку

Фото: президент Литви Гінатас Науседа (twitter.com/GitanasNaused)
Автор: Валерія Поліщук

Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс в рамках свого візиту в Україну відвідали Бородянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Литви Гінатаса Науседи в Twitter.

"Сьогодні відвідав Бородянку. Саме тут проявилася темна сторона людства. Жорстокі військові злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними", - написав він.

Науседа підкреслив, що всі військові злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності на міжнародному рівні.

У свою чергу президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Україна заслуговує масштабних зусиль з відновлення, подібно до плану Маршалла.

"Ірпінь, Бородянка несуть на собі свіжі шрами російського руйнування. Викривлені уламки будинків, церков і мостів. Україна заслуговує масштабних зусиль з відновлення, подібно до плану Маршалла, який допоміг Західній Європі відновитися після Другої світової війни. Час планувати - зараз", - написав він у Twitter.

Фото: візит президентів країн Балтії та Польщі в Бородянку (twitter.com/GitanasNaused)

Раніше повідомлялося, що президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва "з потужним посланням".

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Анджей ДудаЛитваЛатвіяПольшаЕстоніяБородянкаВійна в Україні