UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Здаються в полон підрозділами. В ГУР розповіли про ефективність ресурсів "Хочу жить"

Фото: в ГУР розповіли про ефективність ресурсів "Хочу жить" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українським державним проєктом "Хочу жить", який дозволяє росіянам здатися в полон, скористалися більше 1,2 млн осіб, переважна більшість яких з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника пресслужби ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту "Хочу жить". Із них левова частка - це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації", - заявив Юсов.

Юсов зауважив, що це не прямі звернення, однак люди вивчають для себе та своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій війні, які влаштував російський диктатор Володимир Путін.

Також представник пресслужби розвідки додав, що на гарячу лінію та в чат-бот щодня звертаються більше 100 осіб.

"Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються", - розповів представник ГУР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки російських військових звернулись до ресурсу "Хочу жить", щоб здатися в полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні