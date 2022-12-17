Сдаются в плен подразделениями. В ГУР рассказали об эффективности ресурсов "Хочу жить"

"Свыше 1 миллиона 200 тысяч человек - это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Из них львиная доля - это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации", - заявил Юсов.

Юсов отметил, что это не прямые обращения, однако люди изучают себе и своим родным возможность сохранить жизнь в кровавой войне, которые устроил российский диктатор Владимир Путин.

Также представитель пресс-службы разведки добавил, что на горячую линию и в чат-бот каждый день обращаются более 100 человек.

"Результаты есть, и они весомы, которые касаются и отдельных сдающихся в плен рашистов, и целых подразделений, и это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованы. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и зачем они здесь оказываются", - рассказал представитель ГУР.