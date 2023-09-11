Здався без бою. Президент іспанської федерації пішов із посади через скандальний поцілунок

Очільник іспанського футболу заявив про відхід із посад і передав заяву в. о. президента асоціації Педро Рочі. Таке рішення Рубіалес пояснив неможливістю повернення до роботи після тимчасового відсторонення.

"Після оперативного відсторонення ФІФА та решти відкритих проти мене проваджень стало зрозуміло, що я не зможу повернутися на свою посаду. Спроби чекати на щось і триматися за своє місце не принесуть жодного позитиву ні федерації, ні іспанському футболу. Тим більше, фактично з'явилися сили, що завадять моєму поверненню", – написав функціонер.

Рубіалес назвав "надмірним" своє переслідування, а свою родину – жертвами цькування і брехні. Водночас він подякував усім тим, хто його підтримував під час скандалу. Паралельно функціонер пообіцяв працювати над тим, щоб "правда перемогла".

Що накоїв Луїс Рубіалес

На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу ЧС-2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо. Ця подія спровокувала гучний скандал.

Рубіалес запевнив, що поцілунок відбувся за згодою. Натомість гравчиня розповіла, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Президента федерації закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.

Жіноча збірна Іспанії у повному складі відмовилася захищати кольори національної команди, допоки Рубіалес залишатиметься на чолі федерації. На знак протесту організацію покинула низка менеджерів. ФІФА ж відсторонила функціонера на 90 днів.

Згодом видання El Mundo опублікувало відео з автобуса національної команди після церемонії нагородження жіночого ЧС-2023. Там 33-річна атакувальна півзахисниця "Фурії Рохи" жартує про поцілунок у губи з функціонером.