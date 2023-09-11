Сдался без боя. Президент испанской федерации ушел с поста из-за скандального поцелуя

Луис Рубиалес объявил об отставке с постов президента Королевской испанской футбольной федерации и вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter функционера.
Глава испанского футбола заявил об уходе с должностей и передал заявление и. о. президента ассоциации Педро Роче. Такое решение Рубиалес объяснил невозможностью возвращения в работу после временного отстранения.
"После оперативного отстранения ФИФА и остальных открытых против меня производств стало понятно, что я не смогу вернуться на свой пост. Попытки ждать чего-то и держаться за свое место не принесут никакого позитива ни федерации, ни испанскому футболу. Тем более, фактически появились силы, помешающие моему возвращению", – написал функционер.
Рубиалес назвал "чрезмерным" свое преследование, а свою семью – жертвами травли и лжи. В то же время он поблагодарил всех тех, кто его поддерживал во время скандала. Параллельно функционер пообещал работать над тем, чтобы "правда победила".
На церемонии чествования женской сборной Испании после победного финала ЧМ-2023 президент федерации поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Это событие спровоцировало громкий скандал.
Рубиалес заверил, что поцелуй состоялся по согласию. В то же время игрок заверила, что не ожидала такого шага функционера и чувствовала себя жертвой. Президента Федерации призвали уйти в отставку спортсмены, общественные активисты и политики.
Женская сборная Испании в полном составе отказалась защищать цвета национальной команды до тех пор, пока Рубиалес будет оставаться во главе федерации. В знак протеста организацию покинул ряд менеджеров. ФИФА же отстранила функционера на 90 дней.
Впоследствии издание El Mundo опубликовало видео из автобуса национальной команды после церемонии награждения женского ЧМ-2023. Там 33-летняя атакующая полузащитница "Фурии Рохи" шутит о поцелуе в губы с функционером.
К слову, ранее сборная Испании разбила Грузию в Тбилиси в отборе к Евро-2024.
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