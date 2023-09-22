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Здавав військове майно у ломбарди. У Житомирській області судитимуть офіцера

Фото: у Житомирській області судитимуть офіцера, який здавав військове майно у ломбарди (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирської області здавав військове майно у ломбарди. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини та привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди.

Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн гривень.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

 

Фото: у Житомирській області офіцер здавав майно військової частини у ломбарди (dbr.gov.ua)

Як зазначається, військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру підприємцю з Львівської області. Він привласнив кошти оборонного заводу.

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ЖитомирДБР