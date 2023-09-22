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Сдавал военное имущество в ломбарды. В Житомирской области будут судить офицера

Фото: в Житомирской области будут судить офицера, который сдавал военное имущество в ломбарды (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области сдавал военное имущество в ломбарды. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров. Офицер продавал технику в Интернете и сдавал в местные ломбарды.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 млн гривен.

В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.

 

Фото: в Житомирской области офицер сдавал имущество воинской части в ломбарды (dbr.gov.ua)

Как отмечается, военнослужащий, обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении предпринимателю из Львовской области. Он присвоил средства оборонного завода.

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ЖитомирГБР