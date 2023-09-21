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У Львівській області підприємець привласнив майже 500 мільйонів гривень від оборонного заводу

Четвер 21 вересня 2023 16:17
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У Львівській області підприємець привласнив майже 500 мільйонів гривень від оборонного заводу Фото: підприємець привласнив кошти заводу у Львівській області (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру підприємцю з Львівської області. Він привласнив кошти оборонного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

На початку 2020 року заводом було оголошено тендер на закупівлю машини контактного зварювання. Дане обладнання було необхідне для ремонту військової техніки.

Під час торгів власник зареєстрованого у Києві підприємства подав пропозицію з найнижчою ціною - 495 тисяч гривень й таким чином переміг у тендері. Після укладення угоди йому було перераховано 80% суми за обладнання. Вказане вище обладнання мали встановити на заводі впродовж двох місяців.

Як з'ясувалося, підприємець не планував виконувати зобов'язання. До того - він не мав у власності вказаного обладнання. Для того, щоб уникнути відповідальності він продав корпоративні права у статутному капіталі підприємства іншій комерційній структурі, зареєстрованій в офшорній зоні на Сейшельських островах.

Раніше РБК-Україна писала, що в Дніпрі СБУ заблокували діяльність місцевого військового заводу через те, що на підприємстві планували виготовляти і постачати комплектуючі для військової техніки РФ. А в Полтавській області СБУ викрила ділків, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.

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