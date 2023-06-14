Здавав позиції ЗСУ. Переселенця з Лиману відправили до в'язниці за допомогу окупантам

На початку повномасштабного вторгнення Росії він передавав окупантам локації Сил оборони на Лиманському напрямку. Однак, після звільнення регіону від російських загарбників їхній інформатор вирішив втекти у Львівську область, де як переселенець хотів "заховатися" серед місцевих жителів.

Що встановила СБУ

У ході розслідування стало відомо, що фігурант планував відновити свої контакти з окупантами. Зокрема, щоб передавати їм розвіддані вже з території західного регіону України. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали наприкінці грудня минулого року.

Поплічником агресора виявився мешканець Донецької області, який на початку повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з окупантами. Отриману розвідінформацію він передавав через "зв’язкового" - бойовика терористичної організації "ДНР", який перебував на тимчасово захопленій частині регіону.

Яке покарання отримав колаборант

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом колабораційної діяльності та призначив зловмиснику 13 років тюрми.

Ситуація в Лимані

Місто розташоване на півночі Донецької області і минулого року військові РФ його захопили. Унаслідок обстрілів і бомбардувань Лиману постраждала інфраструктура міста, багато жителів загинули або були поранені.

Уже восени 2022 року ЗСУ змогли звільнити населений пункт, ворога вдалося відкинути на 20-25 км від міста. За цей час росіяни кілька разів обстріляли Лиман.