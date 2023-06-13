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Обігрівав казарми росіян. У Лимані затримали начальника філії "Донбасгазу ДНР"

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Лиман, Вівторок 13 червня 2023 18:05
Обігрівав казарми росіян. У Лимані затримали начальника філії "Донбасгазу ДНР" Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані (Донецька область) під час окупації співпрацював із росіянами. Його призначили директором філії "Донбасгазу ДНР", він запустив процес опалення казарм росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю. За це його призначили керівником створеної агресором місцевої "філії Донбасгазу "ДНР".

Чим займався колаборант

Після "призначення", він одразу розпочав організацію обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання РФ. При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів.

Обігрівав казарми росіян. У Лимані затримали начальника філії &quot;Донбасгазу ДНР&quot;

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали його.

Що йому загрожує

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом колабораційної діяльності. Йому загрожує до 5 років тюрми. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Ситуація в Лимані

Місто розташоване на півночі Донецької області і минулого року військові РФ його захопили. Унаслідок обстрілів і бомбардувань Лиману постраждала інфраструктура міста, багато жителів загинули або були поранені.

Уже восени 2022 року ЗСУ змогли звільнити населений пункт, ворога вдалося відкинути на 20-25 км від міста. За цей час росіяни кілька разів обстріляли Лиман.

Нагадаємо, що слідчі затримали жителя Лиману, який був інформатором РФ та збирав для окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

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