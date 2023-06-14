Сдавал позиции ВСУ. Переселенца из Лимана отправили в тюрьму за помощь оккупантам

В начале полномасштабного вторжения России он передавал оккупантам локации Сил обороны на Лиманском направлении. Однако, после освобождения региона от российских захватчиков их информатор решил сбежать во Львовскую область, где как переселенец хотел "спрятаться" среди местных жителей.

Что установила СБУ

В ходе расследования стало известно, что фигурант планировал возобновить свои контакты с оккупантами. В частности, чтобы передавать им разведданные уже с территории западного региона Украины. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в конце декабря прошлого года.

Соратником агрессора оказался житель Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения пошел на сотрудничество с оккупантами. Полученную развединформацию он передавал через "связного" - боевика террористической организации "ДНР", который находился на временно захваченной части региона.

Какое наказание получил коллаборант

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту коллаборационной деятельности и назначил злоумышленнику 13 лет тюрьмы.

Ситуация в Лимане

Город расположен на севере Донецкой области и в прошлом году военные РФ его захватили. В результате обстрелов и бомбардировок Лимана пострадала инфраструктура города, многие жители погибли или были ранены.

Уже осенью 2022 года ВСУ смогли освободить населенный пункт, врага удалось отбросить на 20-25 км от города. За это время россияне несколько раз обстреляли Лиман.