"Здавав" позиції ЗСУ біля району Курської операції: агент РФ отримав 15 років тюрми

Ще один агент російської ФСБ отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він "здавав" окупантам позиції Сил оборони України біля району проведення Курської операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, зрадник "зливав" окупантам координати Сил оборони, які дислокувалися поблизу району проведення Курської операції. Використовуючи агентурні дані, ворог готував атаки по українських військах з використанням бомбардувальної авіації, дронів-камікадзе та далекобійної артилерії РФ. Співробітники СБУ затримали зловмисника у жовтні 2024 року під час здійснення безпекових заходів у прифронтових районах України. За даними слідства, коригувальником ФСБ виявився 23-річний уродженець Херсонської області, який оселився на Сумщині. Встановлено, що чоловік був дистанційно завербований російською спецслужбою, коли шукав "швидкі заробітки" у Telegram-каналах. Щоб виконати вороже завдання, агент обходив місцевість, фотографував локації Сил оборони, а далі пересилав знімки кураторові з РФ. За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).