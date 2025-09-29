"Сдавал" позиции ВСУ возле района Курской операции: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Еще один агент российской ФСБ получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он "сдавал" оккупантам позиции Сил обороны Украины возле района проведения Курской операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, предатель "сливал" оккупантам координаты Сил обороны, которые дислоцировались вблизи района проведения Курской операции.

Используя агентурные данные, враг готовил атаки по украинским войскам с использованием бомбардировочной авиации, дронов-камикадзе и дальнобойной артиллерии РФ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в октябре 2024 года во время осуществления мероприятий по безопасности в прифронтовых районах Украины.

По данным следствия, корректировщиком ФСБ оказался 23-летний уроженец Херсонской области, который поселился на Сумщине.

Установлено, что мужчина был дистанционно завербован российской спецслужбой, когда искал "быстрые заработки" в Telegram-каналах. Чтобы выполнить вражеское задание, агент обходил местность, фотографировал локации Сил обороны, а дальше пересылал снимки куратору из РФ.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).