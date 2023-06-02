Здавав позиції ППО та працював на ФСБ. У Черкаській області колаборанта засудили до 15 років

Колаборанта було затримано під час проведення спецоперації в січні 2023 року. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як з'ясували слідчі, російським агентом виявився працівник місцевої лікарні, якого ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці у листопаді 2022 року.

"За вказівками агресора він фотографував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО. Також окупантів цікавили точні координати блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння і техніка", - сказано в повідомленні.

Окрім цього засуджений збирав інформацію щодо проведення мобілізації, рівня військової підготовки та вмотивованості українських захисників. Ці відомості він передавав через анонімний чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокацією об’єктів на електронній карті.

Завдяки отриманій інформації росіяни провели підготовку серії ракетних ударів по регіону.

"Під час обшуку за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон та планшет із доказами законспірованого листування з ФСБ. Також було виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.