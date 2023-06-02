Сдавал позиции ПВО и работал на ФСБ. В Черкасской области коллаборант приговорен к 15 годам

Коллаборант был задержан во время проведения спецоперации в январе 2023 года. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Как выяснили следователи, российским агентом оказался работник местной больницы, которого ФСБ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в ноябре 2022 года.

"По указаниям агрессора он фотографировал места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Особое внимание обращал на боевые позиции украинского ПВО. Также окупантов интересовали точные координаты блокпостов, количество присутствующих там военных, их вооружение и техника", - говорится в сообщении.

Кроме этого, осужденный собирал информацию о проведении мобилизации, уровне военной подготовки и мотивированности украинских защитников. Эти данные он передавал через анонимный чат в мессенджере, где прикреплял метки с дислокацией объектов на электронной карте.

Благодаря полученной информации, россияне провели подготовку серии ракетных ударов по региону.

"При обыске по месту жительства предателя изъят мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки из ФСБ. Также был обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса государственная измена, совершенное в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.