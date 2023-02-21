Здавав патріотів. В Херсонській області затримали зрадника зі схроном зброї

СБУ затримала зрадника, який "здавав" окупантам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що на початку березня 2022 року зловмисник надав рашистам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу Херсона.

Насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю.



У подальшому зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів РФ, які проводили облави і незаконні затримання українських громадян.



"Після звільнення частини регіону він вирішив "залягти на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - додають в СБУ.



Правоохоронці виявили арсенал прихованої російської зброї, серед якої:

реактивна протитанкова граната;

протипіхотні та протитанкові міни;

ручні бойові гранати;

набої різного калібру.



Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.



Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.