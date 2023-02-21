Здавав патріотів. В Херсонській області затримали зрадника зі схроном зброї
СБУ затримала зрадника, який "здавав" окупантам українських патріотів і тримав у себе арсенал російської зброї в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Зловмисником виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення частини регіону пішов на співпрацю з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що на початку березня 2022 року зловмисник надав рашистам персональні дані та адреси перебування учасників руху опору в одному із селищ поблизу Херсона.
Насамперед ворога цікавила інформація про місцевих жителів, які виступали проти загарбників і мали у своїх домівках мисливську зброю.
У подальшому зрадник особисто брав участь у складі каральних загонів РФ, які проводили облави і незаконні затримання українських громадян.
"Після звільнення частини регіону він вирішив "залягти на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - додають в СБУ.
Правоохоронці виявили арсенал прихованої російської зброї, серед якої:
- реактивна протитанкова граната;
- протипіхотні та протитанкові міни;
- ручні бойові гранати;
- набої різного калібру.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.
Як повідомлялось, СБУ "розколола" співробітника білоруського КДБ, який воював у складі російської армії проти України.
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