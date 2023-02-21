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Сдавал патриотов. В Херсонской области задержан предатель со схроном оружия

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Херсон, Вторник 21 февраля 2023 14:35
Сдавал патриотов. В Херсонской области задержан предатель со схроном оружия Фото: в Херсонской области задержан предатель со схроном оружия (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала предателя, который "сдавал" оккупантам украинских патриотов и держал у себя арсенал российского оружия в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленником оказался местный житель, после временного захвата части региона пошедший на сотрудничество с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Известно, что в начале марта 2022 года злоумышленник предоставил рашистам персональные данные и адреса пребывания участников движения сопротивления в одном из поселков вблизи Херсона.

В первую очередь врага интересовала информация о местных жителях, которые выступали против захватчиков и имели в своих домах охотничье оружие.

В дальнейшем предатель лично участвовал в составе карательных отрядов РФ, проводивших облавы и незаконные задержания украинских граждан.

"После освобождения части региона он решил "залечь на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - добавляют в СБУ.

Правоохранители обнаружили арсенал скрытого российского оружия, среди которого:

  • реактивная противотанковая граната;
  • Противопехотные и противотанковые мины;
  • ручные боевые гранаты;
  • патроны разного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного.

Как сообщалось, СБУ "расколола" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего в составе российской армии против Украины.

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