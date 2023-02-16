Здавав інформацію про аеродром в Луцьку. Агента Генштабу РФ засудили на 14 років тюрми

Колишній український військовий передавав РФ інформацію про військовий аеродром у Луцьку. Його виявили та засудили за державну зраду на 14 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Завербований російськими спецслужбами колишній військовослужбовець, з березня 2019 по березень 2020 року надавав РФ допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловік збирав та передавав представнику головного управління генштабу збройних сил РФ відомості про військові об’єкти у Волинській області.

"Ворога особливо цікавили дані про військовий аеродром у Луцьку, місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами, відомості про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму, наявність недоліків у системі охорони та оборони", - додали у прокуратурі.

Також чоловік мав створити агентурну мережу із проросійськи налаштованих громадян. Чоловіка затримали під час спроби перетину ним державного кордону України для зустрічі з куратором.

Суд визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна