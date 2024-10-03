Здавати каремати та спальники не потрібно: в Міноборони оновили список інвентарного майна

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби або переводяться в інші частини більше не потрібно здавати каремати, спальники й інше майно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
Нардеп зазначає, що Міністерство оборони України внесло зміни до наказу 232 стосовно інвентарного речового майна. Відповідно до нових норм, інвентарним майном тепер вважатиметься лише броня і каска, а для Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил спеціальних операцій (ССО) до цього переліку також додаються навушники.
"Більше ніякі спальники, каремати та інше – не є інвентарним майном. Тепер не треба возитись, щоб здавати такі речі при переведенні в інші частини чи при звільненні", – зазначає Гончаренко.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, що наприкінці літа Міноборони внесло зміни до наказів 232, 300 та 440, які регулюють військовий облік. Нововведення скасовують ряд бюрократичних норм і дозволяють виконувати частину документів у цифровому форматі. Серед основних змін: скасування 16 неінформативних паперових книг, можливість формування атестатів на харчування та майно на комп'ютері, а також запровадження електронних підписів і печаток для оформлення первинних документів.
Також ми писали, що в Україні спростили піднайом житла для військовослужбовців. Тепер військовослужбовцям не потрібно надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при подачі документів для виплати компенсації, повідомили в Міністерстві оборони. Крім того, з переліку необхідних документів виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання. Відповідальність за збір окремих документів покладено на командирів військовослужбовців, що значно спростить процес для самих військових.
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