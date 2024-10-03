Здавати каремати та спальники не потрібно: в Міноборони оновили список інвентарного майна

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, що наприкінці літа Міноборони внесло зміни до наказів 232, 300 та 440, які регулюють військовий облік. Нововведення скасовують ряд бюрократичних норм і дозволяють виконувати частину документів у цифровому форматі. Серед основних змін: скасування 16 неінформативних паперових книг, можливість формування атестатів на харчування та майно на комп'ютері, а також запровадження електронних підписів і печаток для оформлення первинних документів.

Також ми писали, що в Україні спростили піднайом житла для військовослужбовців. Тепер військовослужбовцям не потрібно надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при подачі документів для виплати компенсації, повідомили в Міністерстві оборони. Крім того, з переліку необхідних документів виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання. Відповідальність за збір окремих документів покладено на командирів військовослужбовців, що значно спростить процес для самих військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.