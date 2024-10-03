Сдавать карематы и спальники не нужно: в Минобороны обновили список инвентарного имущества

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывало, что в конце лета Минобороны внесло изменения в приказы 232, 300 и 440, регулирующие военный учет. Нововведения отменяют ряд бюрократических норм и позволяют выполнять часть документов в цифровом формате. Среди основных изменений отмена 16 неинформативных бумажных книг, возможность формирования аттестатов на питание и имущество на компьютере, а также введение электронных подписей и печатей для оформления первичных документов.

Также мы писали, что в Украине упростили поднаем жилья для военнослужащих. Теперь военнослужащим не нужно предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче документов для выплаты компенсации, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, из перечня необходимых документов исключены копии справок о регистрации места жительства. Ответственность за сбор отдельных документов возложена на командиров военнослужащих, что значительно упростит процесс для самих военных.

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