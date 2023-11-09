Під суд піде організаторка "референдуму" окупантів у Харківській області

До Чугуївського міського суду Харківської області скеровано обвинувальний акт щодо 58-річної жінки, яка минулого літа брала участь в організації фейкового "референдуму" російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Як було встановлено слідством, фігурантка з липня 2022 року на тимчасово захопленої російськими інтервентами території Харківської області працювала "помічником начальника Вовчанського територіального управління".

Сама ж жінка є жителькою Лимана Чугуївського району.

"Вона отримала завдання від "голови" псевдоадміністрації здійснювати заходи, направлені на організацію та проведення "референдуму" з метою приєднання територій Харківщини до РФ в якості суб'єкта федерації", - розповіли у прокуратурі.

Обвинувачена їздила селами Синельникове, Симонівка, Лиман, Графське Вовчанської міської громади Чугуївського району, де підшукала серед місцевих жителів згодних працювати у так званих "виборчих дільницях" російських загарбників, і просила у них копії особистих документів.

"Проте мрія про російський референдум на українській землі не здійснилась: правоохоронці викрили жінку. Нині вона перебуває під вартою", - йдеться у публікації.

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо колаборантки за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України.

На Харківщині перед судом постане жінка, яка організовувала для російських окупантів "референдум" (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)