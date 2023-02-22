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Здавала росіянам позиції ЗСУ. Колаборантку з Києва засудили на 8 років

Фото: колаборантку з Києва засудили на 8 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 лютого, в Києві засудили жительку столиці, яка здавала місцезнаходження українських військових російській службі безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури судом жінку визнано винною у несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану", - повідомляють в прокуратурі.

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Фото: колаборантку з Києва засудили на 8 років (t.me/press_kobl)

За рішенням суду їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

У суд було доведено, що жінка здійснювала фото та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних сил України на території Києва та Київської області.

Після зйомки, цю інформацію разом з координатами об’єктів вона передавала через месенджер співробітнику ФСБ РФ. Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, суд виніс вирок контррозвіднику Служби безпеки України Сергію Говорусі. Він отримав 14 років та шість місяців в'язниці за держзраду.

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КиївколаборанткаСуд