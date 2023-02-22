Сдавала россиянам позиции ВСУ. Коллаборантку из Киева осудили на 8 лет

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры судом женщина признана виновной в несанкционированном распространении информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения", - сообщают в прокуратуре.

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Фото: коллаборантку из Киева приговорили к 8 годам (t.me/press_kobl)

По решению суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В суде было доказано, что женщина осуществляла фото и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения Вооруженных сил Украины на территории Киева и Киевской области.

После съемки эту информацию вместе с координатами объектов она передавала через мессенджер сотруднику ФСБ РФ. Полученные данные враг использовал для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ими ракетных и авиационных ударов по этим объектам.

До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.