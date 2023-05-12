Здавала позиції ЗСУ. Жительку Донецької області засудили до п’яти років тюрми

Жителька Донецької області передавала росіянам інформацію про позиції ЗСУ в регіоні. Її засудили до 5 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"З квітня по вересень 2022 року жінка через "Telegram" передавала знайомій із псевдореспубліки "ДНР" інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час листування засуджена також надсилала дані про рух населеними пунктами реактивних систем залпового вогню, вантажівок та іншої техніки, яку українські військовослужбовці використовують для оборони.
За шість місяців вона відправила 12 таких повідомлень. За несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України її засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, що колишній працівник ДУ "Північна виправна колонія (№90)" у Херсоні перейшов на бік окупантів та охороняв катівню у місті. Його засудили до 8 років тюрми за колабораційну діяльність.
Ще одного депутата з Криму засудили за підтримку російської окупації півострова. Вирок йому винесли заочно.
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