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Сдавала позиции ВСУ. Жительницу Донецкой области приговорили к пяти годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Донецкой области передавала россиянам информацию о позициях ВСУ в регионе. Ее приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"С апреля по сентябрь 2022 года женщина через "Telegram" передавала знакомой из псевдореспублики "ДНР" информацию о перемещении и расположении личного состава ВСУ в городах Новогродовка и Селидово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время переписки осужденная также посылала данные о движении по населенным пунктам реактивных систем залпового огня, грузовиков и другой техники, которую украинские военнослужащие используют для обороны.

Через шесть месяцев она отправила 12 таких сообщений. За несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины она приговорена к 5 годам 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, что бывший работник ГУ "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне перешел на сторону кафиров и охранял застенку в городе. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Еще один депутат из Крыма был осужден за поддержку российской оккупации полуострова. Приговор ему вынесли заочно.

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