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Здатні виконувати "бруднішу" роботу. В Мелітополі окупанти почали міняти гауляйтерів

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали міняти гауляйтерів в Мелітополі на нових, які здатні виконувати ще "бруднішу" роботу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Як пише Федоров:

  • в Якимівці призначили росіянку, яка відмивала бюджетні кошти в окупованому Криму;
  • в Приазовську - офіцера запасу Росармії;
  • в Кирилівці та Костянтинівці - місцевих колишніх співробітників російського МВС, корупційні "заслуги" яких відомі всьому регіону.

"Але життя зрадника - продукт, що швидко псується. Тож доля чергової партії рашистських прислужників теж відома - в кращому випадку кримінальна відповідальність і десятиріччя за ґратами", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі нещодавно підірвали техніку та особовий склад росіян, який ворог завозив протягом декількох днів.

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