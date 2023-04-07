Способны выполнять более "грязную" работу. В Мелитополе оккупанты начали менять гауляйтеров

Российские оккупанты начали менять гауляйтеров в Мелитополе на новых, которые способны выполнять еще более "грязную" работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Но жизнь предателя - скоропортящийся продукт. Поэтому судьба очередной партии рашистских прислужников тоже известна - в лучшем случае уголовная ответственность и десятилетие за решеткой", - пишет Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе недавно взорвали технику и личный состав россиян, который враг завозил в течение нескольких дней.

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