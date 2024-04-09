Здатне ідентифікувати обличчя людини та номерні знаки: прикордонники показали роботу нового ПЗ
Державна прикордонна служба показала роботу нового програмного забезпечення "Машинний зір". Воно здатне ідентифікувати обличчя людини та номерні знаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
"Серед завдань, з якими вже може впоратися нове програмне забезпечення, що нині тестується прикордонниками – ідентифікація людей за обличчям та автівок за номерним знаком, виявлення озброєних людей, відстежування завантаженості пунктів пропуску тощо", - йдеться в повідомленні
Як зазначають у відомстві, поки що програмне забезпечення тестують спостерігачі на декількох прикордонних ділянках.
Подальший розвиток цієї технології, ймовірно, дозволить її застосування й у бойовій роботі у зв'язку із постійними модернізаціями та впровадженнями нових інтелектуальних алгоритмів.
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