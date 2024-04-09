Способно идентифицировать лица и номерные знаки: пограничники показали работу нового ПО

Государственная пограничная служба показала работу нового программного обеспечения "Машинное зрение". Оно способно идентифицировать лица и номерные знаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram .

"Среди задач, с которыми уже может справиться новое программное обеспечение, ныне тестируемое пограничниками - идентификация людей по лицу и автомобилей по номерному знаку, выявление вооруженных людей, отслеживание загруженности пунктов пропуска и т.д.", - говорится в сообщении

Как отмечают в ведомстве, пока программное обеспечение тестируют наблюдатели на нескольких приграничных участках.

Дальнейшее развитие этой технологии, вероятно, позволит использовать ее и в боевой работе в связи с постоянными модернизациями и внедрениями новых интеллектуальных алгоритмов.