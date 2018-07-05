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У здания Верховной рады шахтеры вышли на акцию протеста

НовостиОбщество    05.07.2018 - 12:13
Фото: митинг под Верховной радой (РБК-Украина)
Фото: митинг под Верховной радой (РБК-Украина)

Шахтеры требуют погасить задолженность по выплате зарплаты в угольной отрасли

Под зданием Верховной рады сегодня, 5 июля, во время утреннего заседания проходит митинг шахтеров. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, шахтеры требуют погасить задолженность по выплате зарплаты в угольной отрасли. Около 11:30 офицеры Национальной гвардии усилили охрану  у здания Верховной рады.

Отметим, что по данным на 12:00 под парламентом собрались около 100 участников митинга, митингующие стучат касками по тротуару.

 

Фото: митинг под Верховной радой (РБК-Украина)

Напомним, 3 июля во Львовской области горняки начали забастовку и заблокировали трассу Львов - Рава-Русская. Горняки прибегли к протесту через задолженности по заработной плате. Отметим, что позже дорога была разблокирована.
 

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Теги публикации: шахтеры, Верховная Рада, Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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