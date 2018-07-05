У здания Верховной рады шахтеры вышли на акцию протеста

Шахтеры требуют погасить задолженность по выплате зарплаты в угольной отрасли

Под зданием Верховной рады сегодня, 5 июля, во время утреннего заседания проходит митинг шахтеров. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, шахтеры требуют погасить задолженность по выплате зарплаты в угольной отрасли. Около 11:30 офицеры Национальной гвардии усилили охрану у здания Верховной рады.

Отметим, что по данным на 12:00 под парламентом собрались около 100 участников митинга, митингующие стучат касками по тротуару.

Фото: митинг под Верховной радой (РБК-Украина)

Напомним, 3 июля во Львовской области горняки начали забастовку и заблокировали трассу Львов - Рава-Русская. Горняки прибегли к протесту через задолженности по заработной плате. Отметим, что позже дорога была разблокирована.

