Біля будівлі Верховної ради шахтарі вийшли на акцію протесту

Шахтарі вимагають погасити заборгованість з виплати зарплати у вугільній галузі

Під будівлею Верховної ради сьогодні, 5 липня, під час ранкового засідання проходить мітинг шахтарів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, шахтарі вимагають погасити заборгованість з виплати зарплати у вугільній галузі. Близько 11:30 офіцери Національної гвардії посилили охорону біля будівлі Верховної ради.

Зазначимо, що за даними на 12:00 під парламентом зібралися близько 100 учасників мітингу, мітингувальники стукають касками по тротуару.

Фото: мітинг під Верховною радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, 3 липня у Львівській області гірники розпочали страйк і заблокували трасу Львів - Рава-Руська. Гірники вдалися до протесту через заборгованості по заробітній платі. Зазначимо, що пізніше дорога була розблокована.