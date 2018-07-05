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Біля будівлі Верховної ради шахтарі вийшли на акцію протесту

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 12:13
Фото: мітинг під Верховною радою (РБК-Україна)
Фото: мітинг під Верховною радою (РБК-Україна)

Шахтарі вимагають погасити заборгованість з виплати зарплати у вугільній галузі

Під будівлею Верховної ради сьогодні, 5 липня, під час ранкового засідання проходить мітинг шахтарів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, шахтарі вимагають погасити заборгованість з виплати зарплати у вугільній галузі. Близько 11:30 офіцери Національної гвардії посилили охорону біля будівлі Верховної ради.

Зазначимо, що за даними на 12:00 під парламентом зібралися близько 100 учасників мітингу, мітингувальники стукають касками по тротуару.

 

Фото: мітинг під Верховною радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, 3 липня у Львівській області гірники розпочали страйк і заблокували трасу Львів - Рава-Руська. Гірники вдалися до протесту через заборгованості по заробітній платі. Зазначимо, що пізніше дорога була розблокована.

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Теги публікації: шахтеры, Верховна Рада, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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